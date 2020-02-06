Перевозивший нефть поезд в Канаде сошел с рельсов и загорелся, близлежащая деревня эвакуирована, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел около 6.15 по местному времени в провинции Саскачеван на юге страны. По словам очевидцев, с рельсов сошли 25-30 вагонов, затем последовал взрыв, в результате которого начался сильный пожар.

Управление транспортной безопасности подтвердило, что поезд, направлявшийся на восток страны и перевозивший нефть, сошел с рельсов примерно в двух с половиной километрах к востоку от деревни Гернси.

Королевская конная полиция Канады закрыла близлежащую трассу в обоих направлениях, жители деревни, где произошел инцидент, эвакуированы. Сейчас на месте работают пожарные и сотрудники аварийно-спасательных служб. Информации о пострадавших и жертвах пока не поступало. Представители канадской тихоокеанской железной дороги подтвердили информацию о происшествии.

В декабре 2019 года практически на том же месте с рельсов также сошел грузовой поезд с нефтью, что привело к разливу более полутора миллионов литров нефти.