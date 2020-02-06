Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что считает "адом" процедуру импичмента, которую, по его мнению, демократы начали по политическим мотивам.

"Мы прошли через ад. [Это было] несправедливо, [я] не сделал ничего плохого <...> Там нет ничего с точки зрения закона, это политический вопрос", - сказал глава вашингтонской администрации, выступая в Белом доме с заявлением в связи с завершением этой процедуры и вынесением ему Сенатом Конгресса США оправдательного приговора, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Трамп добавил, что "охота на ведьм" в отношении него была начата с того момента, как он вступил в предыдущую избирательную кампанию перед выборами 2016 года.

"Охотой на ведьм" он называет различные расследования и обвинения в свой адрес. "За последние несколько лет мы имели дело с охотой на ведьм. Охота на ведьм началась в день, когда я спустился на лифте со своей будущей первой леди, которая присутствует здесь. Спасибо, Меланья <...> Это было настоящее зло, коррупция, позор, катастрофа, негодяи... этого никогда не должно произойти вновь с другим президентом, никогда", - сказал глава государства.

Трамп официально объявил о начале своей предвыборной кампании в июне 2015 года в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке. Он спустился на эскалаторе вместе со своей супругой. Во время своей речи в четверг он, вероятно, оговорился, так как в английском языке слова "лифт" и "эскалатор" созвучны.

Трамп также подверг критике бывшего директора ФБР Джеймса Коми, а также экс-президента США Барака Обаму. Первого он в очередной раз назвал "грязным копом, лжецом и источником утечек". Глава Белого дома уволил Коми с поста директора ФБР в мае 2017 года в связи с "неэффективным руководством бюро и "утратой доверия". Выступая в Белом доме, Трамп добавил, что, если бы не уволил его, то, "возможно, сейчас не стоял бы здесь". "Это было позором <...> Если бы это случилось с президентом Обамой, многие бы давно уже сидели в тюрьме. Много, много лет", - подчеркнул республиканец.

Новая попытка импичмента

Президент США заявил, что Демократическая партия Соединенных Штатов, вероятно, предпримет новую попытку добиться его отстранения от власти.

"Это порочные люди. Но они... держатся друг за друга - исторически, не только сейчас. Они держатся друг за друга, как клей. Именно так они устроили импичмент: потому что у них было 220 человек или около того, так что если от них никто не отколется, то у них будет возможность начать импичмент против кого угодно", - сказал он.

"Вы можете быть [Джорджем] Вашингтоном [первым президентом США], который только что выиграл войну - они все равно предложат отстранить вас от должности", - убежден Трамп. "Они держатся друг за друга, и они ужасно порочные люди. И они, вероятно, вернутся за большим", - добавил Трамп, отметив, что это может и не случиться, поскольку рейтинг Республиканской партии Соединенных Штатов по итогам провалившейся попытки импичмента лишь возрос.

Трамп считает, что Демократическая партия США потеряет контроль над Палатой представителей Конгресса по итогам ноябрьских всеобщих выборов в связи с попыткой объявить импичмент президенту.

Он обратился к присутствующему в зале лидеру республиканского меньшинства Палаты представителей Кевину Маккарти (от штата Калифорния). "Ты станешь новым спикером Палаты представителей из-за этого сфальсифицированного импичмента. Я действительно верю в это и буду над этим много работать", - отметил глава вашингтонской администрации. Он подчеркнул, что конгрессмен "добился серьезных успехов".

Говоря о демократах, американский лидер подчеркнул, что на выборах ноябре они "потеряют места" в Палате представителей из-за "бардака вокруг импичмента". Президент уверен, что поддержка Республиканской партии в стране "сейчас на беспрецедентно высоком уровне".

В США спикером Палаты представителей, занимающим в государственной иерархии третий по значимости пост, становится представитель партии, контролирующей нижнюю палату Конгресса.