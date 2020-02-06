Джон Хайро Веласкес Васкес, известный под псевдонимом Попай, который являлся одним из самых опасных и жестоких наемников наркобарона Пабло Эскобара, умер в четверг в Боготе.

Об этом сообщила глава Национального института онкологии Каролина Виснер. передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Национальный институт онкологии информирует общество о том, что Джон Хайро Веласкес Васкес, который был госпитализирован 31 декабря 2019 года, скончался сегодня, 6 февраля в 05:30 утра (14:30 баку) из-за прогрессирования аденокарциномы [злокачественной опухоли] пищевода", - заявила Виснер, чье видеообращение было опубликовано в Twitter института.

Веласкес являлся одним из самых опасных наемников Эскобара. Он был причастен к убийству кандидата в президенты Колумбии Луиса Карлоса Галана в 1989 году, а также к организации взрыва Boeing-727 в том же году, в результате которого погибли 110 человек.

Пабло Эскобар считается одним из самых жестоких преступников XX века. Он был убит в перестрелке с полицией в 1993 году.