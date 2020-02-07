Евросоюз проведет 7 февраля экстренные консультации по мерам предупреждения распространения коронавируса.

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в Брюсселе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Представители министерств здравоохранения государств ЕС проведут в пятницу экстренные консультации по вспышке коронавируса, которые пройдут в формате видеоконференции. Мы пристально мониторим ситуацию", - говорится в документе.

В конце января Еврокомиссия активировала Европейский механизм гражданской обороны для содействия эвакуации своих граждан из Китая. В настоящий момент страны ЕС при содействии Еврокомиссии эвакуировали из Китая несколько сотен человек. Все они помещены в карантин.