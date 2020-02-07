Президент США Дональд Трамп считает, что демократы готовы объявить ему импичмент за что угодно и могут снова попытаться сделать это.

"Если они узнают, что я переходил улицу и, может, сделал это на красный или еще что, то: "Давайте объявим ему импичмент". Так что, может, нам придется сделать это снова, потому что эти люди совсем сошли с ума. Но я побеждал их всю свою жизнь и сделаю это снова, если понадобится", - сказал он в обращении, посвященном завершению импичмента, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Сенат США в среду оправдал Трампа по обоим пунктам обвинения - в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Таким образом, процесс по импичменту завершился безрезультатно, Трамп остался в должности. Палата представителей в декабре 2019 года голосами лишь депутатов-демократов вынесла Трампу импичмент. Демократы считают, что Трамп давил на власти Украины, пытаясь добиться расследования против своего политического оппонента Джо Байдена и членов его семьи, а затем мешал расследованию в конгрессе. Трамп отрицает обвинения.