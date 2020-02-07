Соединенные Штаты потратили на войну в Ираке 1,9 триллиона долларов.

Об этом сообщает Military Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эта цифра включает в себя не только выделенные на кампанию средства, но и расходы на Ирак со стороны Госдепартамента, обеспечение ветеранов войны и другое. На непредвиденные операции в Ираке, в том числе борьбу с террористической группировкой "Исламское государство", с 2003 по 2019 годы Пентагон получил около 838 миллиардов долларов. Затраты Госдепа составили около 59 миллиардов, еще почти 100 миллиардов выплачено ветеранам войны в Ираке.