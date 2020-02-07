В индийском штате Керала из водопроводных кранов многоквартирного дома полился алкоголь.

Об этом сообщает "Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Местные жители обнаружили это в понедельник, 3 февраля. Они обвинили во всем местные власти и пожаловались на невозможность мыться и отсутствие питьевой воды. По их словам, дети не могли пойти в школу, а они - на работу, потому что из кранов текла "смесь пива, бренди и рома".

Сообщается, что недалеко от жилого комплекса обнаружили захоронение шести тысяч литров конфискованного алкоголя, которые просочились в систему водоснабжения. Местные власти организовали для граждан доставку питьевой воды и начали устранять проблему.

В марте прошлого года сообщалось, что в венесуэльском городе Сан-Диего из водопроводных кранов полилась черная вода. Предполагалось, что в систему водоснабжения попала нефть.