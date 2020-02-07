Число умерших от пневмонии, вызванной новым вирусом 2019-nCoV, в китайской провинции Хубэй увеличилось на 69 и достигло отметки в 618 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу комитет по вопросам гигиены и здравоохранения региона.

По его данным, число инфицированных в провинции превысило 22,1 тыс., увеличившись на более чем 2,4 тыс. человек.

В четверг утром местные власти сообщали о 549 летальных исходах.