https://news.day.az/world/1200651.html Число умерших от коронавируса в провинции Хубэй возросло до 618
Число умерших от коронавируса в провинции Хубэй возросло до 618
Число умерших от пневмонии, вызванной новым вирусом 2019-nCoV, в китайской провинции Хубэй увеличилось на 69 и достигло отметки в 618 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу комитет по вопросам гигиены и здравоохранения региона.
По его данным, число инфицированных в провинции превысило 22,1 тыс., увеличившись на более чем 2,4 тыс. человек.
В четверг утром местные власти сообщали о 549 летальных исходах.
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