Россия отказалась сокращать добычу нефти из-за коронавируса. О том, что Москва не согласилась с предложением экспертов ОПЕК+, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Отмечается, что Россия запросила возобновить консультации по этому вопросу. Страна не поддержала рекомендацию техкомитета ОПЕК о необходимости сократить добычу на 600 тысяч баррелей в сутки. Формат и дата переговоров пока не указываются, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В конце января сообщалось, что нефтяные страны испугались влияния коронавируса. Страны ОПЕК захотели провести экстренное заседание, чтобы обсудить влияние эпидемии коронавируса в Китае на нефтяной рынок. Они испугались, что нефть продолжит падение после того, как потеряла в стоимости десять процентов.

В 2016-м между крупнейшими производителями нефти, в том числе Россией, было заключено соглашение. Страны договорились сократить добычу нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки. С тех пор договоренность продлевалась.

В декабре 2019 года было заключено новое соглашение, которое будет действовать до 31 марта 2020-го. Общее сокращение добычи составит 500 тысяч баррелей в сутки. Аналитики называли главным бенефициаром продления соглашения Саудовскую Аравию, заинтересованную в поддержании высоких цен на нефть.