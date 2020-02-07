Инженеры корпорации Boeing выявили новую проблему с программным обеспечением у лайнера Boeing 737 MAX.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на главу Федерального управления гражданской авиации (FAA) США Стивена Диксона.

Согласно имеющейся информации, дефект заметили в работе индикатора в системе стабилизации.

Отмечается, что проблему будут решать до того, как самолет снова вернут в эксплуатацию.