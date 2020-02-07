В Турции кот по кличке "Торос" стал настоящей звездой социальных сетей после того, как его спасли из-под завалов во время землетрясения на востоке страны.

После лечения его приютила семья мэра Антальи, передает Day.Az со ссылкой на Вести. И сейчас кот живет в большом доме на побережье Средиземного моря.

У него появился собственный аккаунт в Твиттере