https://news.day.az/world/1200705.html Мэр Антальи приютил спасенного из-под завалов котика и завел ему страницу в Твиттере - ВИДЕО
Мэр Антальи приютил спасенного из-под завалов котика и завел ему страницу в Твиттере - ВИДЕО
В Турции кот по кличке "Торос" стал настоящей звездой социальных сетей после того, как его спасли из-под завалов во время землетрясения на востоке страны.
После лечения его приютила семья мэра Антальи, передает Day.Az со ссылкой на Вести. И сейчас кот живет в большом доме на побережье Средиземного моря.
У него появился собственный аккаунт в Твиттере
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