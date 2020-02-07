https://news.day.az/world/1200709.html У берегов Турции произошло сильное землетрясение
У берегов Турции произошло сильное землетрясение
У берегов Турции произошло землетрясение.
По данным Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Турции, землетрясение силой 4,5 балла произошло у берегов архипелага Он Ики Ада (Двенадцать островов) в Средиземном море, передает Day.Az со ссылкой на Sondakika.com.
О землетрясении сообщили в 06:11 по местному времени.
Обсерватория Кандилли и Научно-исследовательский институт землетрясений сообщили, что землетрясение произошло на глубине 10,3 километров вдоль побережья острова Крит.
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