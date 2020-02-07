В Гонконге ученые разработали портативное устройство для быстрой диагностики нового коронавируса 2019-nCoV. Время анализа составляет 40 минут. Об этом пишет газета South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Команда ученых во главе с профессором факультета физики гонконгского университета науки и технологии профессором Вэнь Вэйцзя разработала устройство за неделю, образец для тестирования поступил к ним 20 января из Пекинского центра по контролю и профилактики заболеваний. Прибор может одновременно тестировать до восьми образцов, для анализа используются образцы слизистой из полости носа.

По словам Вэнь Вэйцзя прибор может применяться не только в больницах, где чрезвычайно важна быстрая диагностика заболевания, но также на пунктах пограничного контроля и таможне. Прибор уже используется центрами по контролю и профилактике заболеваний в Шэньчжене, а также в Гуанчжоу (провинция Гуандун).