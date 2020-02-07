Власти Китая решили расследовать факт возможного игнорирования коронавируса 2019-nCoV и поискать виновных, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Центральная комиссия Коммунистической партии Китая подозревает, что власти провинции Хубэй могли закрыть глаза на начало смертельной эпидемии. В частности, они могли пропустить заявления врача Ли Вэньляна, распространявшего информацию о коронавирусе.

Он умер от остановки сердца в пятницу, 7 февраля. Ли Вэньлян был в числе группы из восьми врачей, которые еще в конце декабря рассказывали о новой вспышке болезни, которую они приняли за атипичную пневмонию. Врача и его коллег вызвали в местный полицейский участок и сделали им выговор. Кроме того, медиков заставили взять на себя письменные обязательства не раскрывать дальнейшую информацию о вирусе.

Число заболевших пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 31 тысячу, 566 человек погибли, 1382 пациента удалось вылечить. Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо КНР, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах. ВОЗ уже признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения. Специалисты не исключают, что вспышка вируса перерастет в пандемию.