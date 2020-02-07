В американском штате Техас суд присяжных предъявил обвинение местному жителю по 90 пунктам (среди них убийство на почве ненависти) в связи с тем, что в августе 2019 года в городе Эль-Пасо он устроил перестрелку в супермаркете, в результате которой погибли 22 человека, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

21-летний Патрик Вуд Крузиус 3 августа 2019 года открыл огонь в супермаркете Walmart в Эль-Пасо (на границе с Мексикой). Изначально предполагалось, что он устроил преступление по расистским предубеждениям, однако суд присяжных постановил, что это было сделано на почве ненависти.

Ему предъявили обвинение в убийстве 22 человек и попытке убийства других 23 человек.

Известно, что в случае вынесения обвинительного приговора, Крузиусу грозит пожизненное заключение или смертная казнь.