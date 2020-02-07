В Хабаровске с 10 февраля вводят сплошной масочный режим.

Как сообщили в горадминистрации, маски должны будут носить работники транспорта, сотрудники торговых центров и банков, а также учителя, воспитатели и медики. Также будут ограничены культурно-массовые мероприятия, передает Day.Az со ссылкой на Росбалт.

Эти меры, как сообщила замначальника управления по физкультуре, спорту и здравоохранению Татьяна Скорик, связаны с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ и для недопущения заражения коронавирусом.

Она уточнила, что на улице маски носить не обязательно - только в помещениях. Менять маску следует через каждые два часа.

Ответственность за соблюдение масочного режима сотрудниками будут нести руководители учреждений и предприятий города.

В мэрии пообещали, что масок в аптеках города хватит всем. Сейчас на складах Хабаровска имеется порядка 40 тысяч штук, а 12 февраля планируется получить еще 50 тысяч.

В аптеках действует ограничение на продажу - не более 15 масок в одни руки.