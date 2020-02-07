Камера видеонаблюдения сняла страшное столкновение автомобилей в Петербурге. Эти кадры оказались в распоряжении РЕН ТВ, передает Day.Az.

Авария произошла на перекрестке Светлановского проспекта и улицы Жака Дюкло. На видео запечатлено, как автомобиль на полном ходу влетел в машину, совершавшую поворот. В результате первое авто отлетело на ограждение.

Пока нет информации о том, есть ли пострадавшие.

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