https://news.day.az/world/1200840.html Пассажирский Boeing наехал на тягач и протащил его за собой - ВИДЕО
Пассажирский Boeing наехал на тягач и протащил его за собой - ВИДЕО
В пятницу самолет таиландской авиакомпании Nok Air на рулежной дорожке врезался в тянувший его тягач в бангкокском аэропорту Дон Мыанг. Момент наезда лайнера на машину попал на видео, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
Как сообщает газета Thai Rat со ссылкой на сотрудников авиакомпании, в результате происшествия погиб водитель тягача, а помощник водителя, который также находился в кабине машины, получил ранения.
В настоящее время Дон Мыанг принимает в основном регулярные рейсы авиакомпаний - лоукостеров и чартеры.
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