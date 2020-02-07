В пятницу самолет таиландской авиакомпании Nok Air на рулежной дорожке врезался в тянувший его тягач в бангкокском аэропорту Дон Мыанг. Момент наезда лайнера на машину попал на видео, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Как сообщает газета Thai Rat со ссылкой на сотрудников авиакомпании, в результате происшествия погиб водитель тягача, а помощник водителя, который также находился в кабине машины, получил ранения.

В настоящее время Дон Мыанг принимает в основном регулярные рейсы авиакомпаний - лоукостеров и чартеры.

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