Послом Великобритании в США назначена нынешняя постпред при ООН Карен Пирс, говорится в переданном в РИА Новости сообщении МИД Великобритании, передает Day.Az.

"Карен Пирс, в настоящее время занимающая пост постпреда при ООН и постпреда в СБ ООН, назначена послом Ее Величества в Соединенных Штатах Америки. Ее Величество королева назначила нового посла после того, как премьер-министр одобрил успешного кандидата, порекомендованного министром иностранных дел", - говорится в сообщении ведомства.

"Карен Пирс является одним из самых опытных высокопоставленных дипломатов и будет первой женщиной на посту посла Ее Величества в США", - отмечается в сообщении.

Должность посла Соединенного Королевства в Вашингтоне была вакантна с июля прошлого года.

Посол Ким Дэррок ушел в отставку после того, как стало известно, что в направленных в Лондон дипломатических телеграммах он называл американского президента Дональда Трампа "неумелым" и "некомпетентным".