Профессор психологии из Японии Акиоси Китаока опубликовал у себя в Twitter видео, в котором показал, как можно управлять скоростью поезда с помощью смартфона. Само собой, это оптическая иллюзия, но очень классная.

В ролике, опубликованном Китаокой, нет никакого монтажа. В кабине машиниста установлен штатив с телефоном. Поочередно снимается три плана - общий, средний и крупный. На общем видна кабина пилота и чувствуется вся скорость поезда. На среднем плане скорость заметно снижается, а на крупном создается ощущение, что поезд еле-еле едет, передает Day.Az со ссылкой на ridus.ru.

Секрет данного трюка очень прост: периферийное зрение человека воспринимает много движущихся деталей на общем плане, в то время как на крупном мы видим только рельсы. Чем больше пролетающих мимо объектов, тем выше кажется скорость.

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