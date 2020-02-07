24 января на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8, в результате которого погиб 41 человек. А вскоре в Сети появилось видео, якобы снятое сразу после разрушительного буйства природы. Сейчас ролик стал расходиться в соцсетях, и происходящее на нём выглядит действительно устрашающе, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

На кадрах из-под земли появляется кроваво-красный поток, который растекается вокруг и устремляется бурной рекой под мост. Шокированные зрелищем пользователи Rediit, где в том числе появился ролик, стали строить предположения об истоках данного явления.

В попытках найти хоть какое-то объяснение, они высказали несколько версий. Например, что в воду могли добавить краситель, чтобы обнаружить утечки в водопроводе. Но другим юзерам было непонятно, почему он такого устрашающего цвета. Кто-то предположил, что это произошли какие-то неполадки на ближайшей скотобойне. А некоторые комментаторы сочли кровавые реки знаком грядущего апокалипсиса.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.