https://news.day.az/world/1200938.html Турция стянула военные силы на северо-запад Сирии
Турция стянула военные силы на северо-запад Сирии
Турецкие подкрепления прибыли в контролируемые сирийскими повстанцами районы провинции Идлиб. Как сообщает Associated Press, в район к западу от Саракиба переброшены колонна военной техники, а также бойцы спецназа, передает Day.Az со ссылкой на Росбалт.
Саракиб расположен на пересечении двух основных автомагистралей, одна из которых связывает Дамаск с севером, а вторая - запад страны с востоком, отмечает Anadolu.
По данным СМИ, в настоящее время сирийские правительственные войска проводят наступление в Идлибе.
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