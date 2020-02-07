Турецкие подкрепления прибыли в контролируемые сирийскими повстанцами районы провинции Идлиб. Как сообщает Associated Press, в район к западу от Саракиба переброшены колонна военной техники, а также бойцы спецназа, передает Day.Az со ссылкой на Росбалт.

Саракиб расположен на пересечении двух основных автомагистралей, одна из которых связывает Дамаск с севером, а вторая - запад страны с востоком, отмечает Anadolu.

По данным СМИ, в настоящее время сирийские правительственные войска проводят наступление в Идлибе.