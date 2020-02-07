Безработица по итогам января в США увеличилась неожиданнно до 3,6 процента, сообщило Минтруда страны, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

При этом почасовая заработная плата увеличилась на 3,1 процента до 28,44 доллара (к январю прошлого года).

Экономисты прогнозировали сохранение безработицы на уровне декабря - 3,5 процента.

Рынок труда США близок к полной занятости и крупнейшая экономика мира остается стабильной.

Днем ранее Минтруда США сообщило о достижении минимума с середины апреля 2019 года количества заявок на пособие по безработице в США - до 202 тысяч.

Низкая безработица и рост заработной платы увеличивают потребительские расходы и ускоряют рост экономики США. В декабре 2019 года безработица осталась на уровне 3,5%, минимальном с декабря 1969 года.