Турция временно запретила ввоз животных и продуктов животного происхождения из Китая в связи со вспышкой нового типа коронавируса, сообщил турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В связи с распространением вызванного коронавирусом заболевания, временно прекращен импорт продуктов животного происхождения и животных в любом виде из Китая", - сообщил Коджа в эфире канала NTV.