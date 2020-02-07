Смертность от коронавируса в Китае понизилась до 2%, а в Ухане - до 4,1%, сообщает Центральное телевидение Китая, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее смертность от вируса в стране составляла 2,1%.

По последним данным, смертность понизилась как по всей стране, так и в Хубэе и в Ухане. Сейчас она составляет 2,0%, 1,3% и 4,1% соответственно. При этом смертность по всему Китаю за исключением Хубэя составляет всего 0,2%.