Руководство Соединенных Штатов примерно на год задерживает выполнение шести военных контрактов, заключенных с Украиной. Как поясняет издание BuzzFeed, сразу трое украинских чиновников и один бывший высокопоставленный чиновник из США утверждают, что администрация президента Трампа блокирует сделки на общую сумму в 30 миллионов долларов. Речь идет о поставке оружия и боеприпасов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Также собеседники журналистов утверждают, что задержка может быть вызвана попыткой Китая приобрести крупную украинскую аэрокосмическую компанию. Штаты такое развитие событий не устраивает.

Ранее Вашингтон передал Киеву 35 противотанковых комплексов Javelin и 210 ракет к ним. Общая стоимость партии - около 47 миллионов долларов. После чего украинские вооруженные силы заявили, что хотят получить больше этих ПТРК.