США направят в китайский город Ухань медицинскую помощь в связи со вспышкой коронавируса, заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает РИА Новости.

"Мы скоординировались с организациями в США, чтобы послать дополнительную гуманитарную помощь жителям Уханя. Средства индивидуальной защиты и другие медицинские принадлежности, пожертвованные этими организациями, могут помочь спасти жизней людей в Китае, защитить людей от коронавируса", - написал Помпео в своем аккаунте в Twitter.

Он не сообщил, в каком объеме и от каких организаций будет направлена помощь.