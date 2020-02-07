https://news.day.az/world/1200979.html США направят в Ухань средства защиты и медицинские принадлежности
США направят в Ухань средства защиты и медицинские принадлежности
США направят в китайский город Ухань медицинскую помощь в связи со вспышкой коронавируса, заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает РИА Новости.
"Мы скоординировались с организациями в США, чтобы послать дополнительную гуманитарную помощь жителям Уханя. Средства индивидуальной защиты и другие медицинские принадлежности, пожертвованные этими организациями, могут помочь спасти жизней людей в Китае, защитить людей от коронавируса", - написал Помпео в своем аккаунте в Twitter.
Он не сообщил, в каком объеме и от каких организаций будет направлена помощь.
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