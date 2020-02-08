Госсекретарь США Майкл Помпео объявил в пятницу о готовности Вашингтона выделить Китаю $100 млн для помощи в борьбе со вспышкой вируса 2019-nCoV. Заявление руководителя внешнеполитического ведомства распространила пресс-служба Госдепа, передает ТАСС.

"Сегодня правительство Соединенных Штатов объявляет, что оно готово потратить до $100 млн для помощи Китаю и другим затронутым странам, как напрямую, так и через международные организации, для сдерживания распространения нового коронавируса и борьбы с ним", - отмечается в документе. В нем также указывается, что ранее на текущей неделе американские власти содействовали доставке в Китай "почти 17,8 тонн пожертвованных медицинских принадлежностей, включая маски, халаты, бинты, респираторы". "Эти пожертвования отражают щедрость американского народа", - заявляет Госдепартамент.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что не согласен с утверждениями о возможном сокрытии Китаем масштабов чрезвычайного положения, вызванного распространением вируса 2019-nCoV. Беседуя с журналистами в Белом доме перед поездкой в штат Северная Каролина, он отрицательно ответил на прямой вопрос на эту тему. Кроме того, американский лидер выразил уверенность, что "Китай очень напряженно работает" над тем, чтобы сдержать распространение вируса.

"Вчера поздно вечером у меня состоялся очень хороший разговор с президентом Си, и мы говорили в основном про коронавирус. Они работают действительно напряженно, считаю, что очень профессионально. Они поддерживают контакт с Всемирной организацией [здравоохранения] и [американскими] Центрами по контролю и профилактике заболеваний. Мы работаем вместе. С ними также работает Всемирная организация здравоохранения, Центры по контролю и профилактике заболеваний. У меня был отличный разговор с президентом Си минувшим вечером. Ситуация сложная, но, на мой взгляд, они очень хорошо работают. Думаю, Китай будет очень хорошо работать [на этом направлении]", - сказал Трамп.