Делегация из России, как ожидают в Турции, должна прибыть в субботу в Анкару для проведения переговоров по ситуации в зоне деэскалации в сирийском Идлибе. С таким утверждением выступил накануне министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает ТАСС.

"В Турцию из России приедет делегация, которую возглавят представители министерства иностранных дел. Мы проведем переговоры, и если будет такая необходимость, то после них могут пройти переговоры на уровне лидеров наших стран", - сказал он. По мнению Чавушоглу, "агрессия режима [сирийского президента Башара Асада] в Идлибе продолжается". "Турция готова сделать все необходимое, для того чтобы остановить гуманитарную катастрофу", - добавил он.

Между тем в четверг официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын сообщил, что в Турцию должна приехать "военная делегация из России для обсуждения Сирии".