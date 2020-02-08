В московских аэропортах задержано и отменено 40 рейсов. Об этом следует из данных сервиса "Яндекс. Расписания".

По данным на 00.40 по мск, во Внуково задержано 14 рейсов, а еще пять отменено.

Как стало известно, в Домодедово отменили восемь рейсов и задержали 11.

Кроме того, два рейса задержано в Шереметьево.

Уточняется, что в Жуковском задержанных и отмененных рейсов нет.