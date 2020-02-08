https://news.day.az/world/1200986.html В Москве задержано и отменено 40 рейсов
В Москве задержано и отменено 40 рейсов
В московских аэропортах задержано и отменено 40 рейсов. Об этом следует из данных сервиса "Яндекс. Расписания".
По данным на 00.40 по мск, во Внуково задержано 14 рейсов, а еще пять отменено.
Как стало известно, в Домодедово отменили восемь рейсов и задержали 11.
Кроме того, два рейса задержано в Шереметьево.
Уточняется, что в Жуковском задержанных и отмененных рейсов нет.
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