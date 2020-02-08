Соединенные Штаты ввели санкции против венесуэльской авиакомпании Conviasa, добавив в черный список также сорок ее самолетов. Об этом сообщило в пятницу Управление по контролю за иностранными активами Минфина США, передает ТАСС.

"Нелегитимный режим [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро использует государственную венесуэльскую авиакомпанию Conviasa для организации поездок коррумпированных представителей режима по всему миру с целью активизации поддержки их антидемократических усилий", - говорится в заявлении министра финансов Стивена Мнучина.

По утверждению Минфина США, введение санкций "не создаст препятствий передвижению жителей Венесуэлы, поскольку они могут продолжать пользоваться услугами других перевозчиков, на которых не распространяются санкции Управления по контролю за иностранными активами Минфина США". При этом целью внесения авиакомпании и ее самолетов в черный список является "ограничение злоупотреблений этими авиалиниями со стороны режима Мадуро". "Так, режим Мадуро реквизировал самолеты Conviasa для продвижения своей собственной политической повестки, в том числе доставлял с их помощью представителей режима в такие страны, как Северная Корея, Куба и Иран", - заявило американское ведомство.

"Эти действия усиливают давление на Мадуро с целью побудить его начать серьезные и открытые переговоры относительно пути выхода из кризиса за счет формирования переходного правительства, которое сделает возможным проведение свободных и честных выборов президента", - заявил в свою очередь госсекретарь США Майкл Помпео. "Мы призываем международное сообщество усилить давление на Мадуро и еще больше изолировать его самого и его коррумпированное окружение, а также другие враждебные физические и юридические лица", - отмечается в распространенном в пятницу заявлении дипломата.

Conviasa является крупнейшей авиакомпанией Венесуэлы. Попадание физических и юридических лиц в американский санкционный список означает заморозку их активов в США, запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с ними. Госдепартамент подчеркнул, что в данном случае вводится запрет на сдачу Conviasa в аренду самолетов и покупку ее воздушных судов, дозаправку попавших в черный список самолетов, заключение с авиакомпанией каких-либо контрактов.