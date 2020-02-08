Американская компания Apple продлила срок приостановки работы своих магазинов на территории материкового Китая. Об этом сообщил в пятницу телеканал CNBC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы после обстоятельных консультаций с экспертами в области общественного здравоохранения и властями работаем над тем, чтобы открыть наши корпоративные офисы и контактные центры на неделе, начинающейся 10 февраля. Мы также ведем подготовку к возобновлению работы наших магазинов", - приводит телеканал заявление, полученное от компании.

"Наш магазин, работающий в режиме онлайн, остается открытым. Мы постепенно возобновляем работу [в штатном режиме], нашим главным приоритетом является обеспечение хорошего самочувствия наших сотрудников, поставщиков и потребителей в Китае", - добавила компания. Как напоминает CNBC, ранее Apple объявила о временном закрытии до 9 февраля своих магазинов на территории материкового Китая в связи со вспышкой пневмонии, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV.