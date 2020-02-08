Президент США Дональд Трамп уволил посла США в ЕС Гордона Сондленда, который давал показания в ходе процесса импичмента, сообщила в пятницу газета New York Times, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Трамп увольняет Гордона Сондленда спустя несколько часов после увольнения (другого) свидетеля в ходе процесса импичмента Александра Виндмана", - сообщила газета со ссылкой на заявление самого Сондленда.

"Мне сегодня сообщили, что президент намерен немедленно отозвать меня в качестве посла США при Европейском союзе", - ссылается издание на это заявление посла.

Ранее стало известно, что Белый дом уволил эксперта по Украине из Совета национальной безопасности Александра Виндмана, который в ходе импичмента выступил с показаниями против президента США Дональда Трампа.