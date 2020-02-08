https://news.day.az/world/1200992.html В Турции произошло землетрясение
Сообщается, что подземные толчки были зафиксированы в 22:57 по местному времени.
В Турции произошло землетрясение
В турецкой провинции Элязыг произошло землетрясение магнитудой 3,8, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
Сообщается, что подземные толчки были зафиксированы в 22:57 по местному времени.
Эпицентр землетрясения располагался в районе Сивридже.
Очаг подземных толчков залегал на глубине 7 километров.
После землетрясения магнитудой 6,8, которое произошло 24 января, было зафиксировано более двух тысяч афтершоков.
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