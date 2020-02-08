В жилом квартале японского портового города Йокогама недалеко от Токио из земли вырвался фонтан воды более 15 метров высотой. Кадры инцидента появились в субботу на Японском общественном телевидении (Эн-эйч-кей).

На видеозаписи, опубликованной на YouTube, видно, как вода продолжает бить из земли, затапливая окрестности. Рядом с эпицентром находится дорогой открытый автосалон со спортивными машинами, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

О пострадавших и причинах инцидента не сообщалось.

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