https://news.day.az/world/1201019.html В японском городе из земли вырвался столб воды высотой 15 метров - ВИДЕО
В японском городе из земли вырвался столб воды высотой 15 метров - ВИДЕО
В жилом квартале японского портового города Йокогама недалеко от Токио из земли вырвался фонтан воды более 15 метров высотой. Кадры инцидента появились в субботу на Японском общественном телевидении (Эн-эйч-кей).
На видеозаписи, опубликованной на YouTube, видно, как вода продолжает бить из земли, затапливая окрестности. Рядом с эпицентром находится дорогой открытый автосалон со спортивными машинами, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
О пострадавших и причинах инцидента не сообщалось.
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