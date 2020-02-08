Пневмония, вызванная новым типом коронавируса, продолжает беспокоить весь мир, несмотря на то, что в последние дни ряд статистических данных дает надежду на улучшение ситуации, тем не менее вместе с числом выздоравливающих продолжает расти число жертв и тяжелобольных, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Согласно последним данным государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, по состоянию на полночь 7 февраля число жертв коронавируса в материковом Китае выросло до 722, заражены свыше 34,5 тысячи человек, выздоровели и выписаны 2050 человек. Днем ранее официально сообщалось о более чем 31,1 тысячи заболевших и 636 умерших.

Если проследить за ежедневной статистикой этой недели, то растут все показатели, единственным положительным моментом остается число выписанных из больниц и факт, что число выявленных за сутки случаев заражения пока не превышает 4 тысяч.

Если рассмотреть суточную динамику выявления новых подтвержденных случаев по всей стране, то с 3 по 7 февраля они то росли, то падали. Так, за 3 февраля выявили 3235 случаев, из них в провинции Хубэй 2345, 4 февраля - 3887 и 3156 соответственно, 5 февраля - 3694 и 2987, 6 февраля 3143 и 2447, 7 февраля - 3399 и 2841.

С каждым днем растет и суточное число выздоровевших по всему Китаю, и особенно в провинции Хубэй - эпицентре заражения. За 3 февраля из больниц выписали 157 человек (в Хубэе 101), за 4 февраля выписаны 262 (в Хубэе 125), 5 февраля выписаны 261 (в Хубэе 113), 6 февраля выписаны 387 (в Хубэе 184), 7 февраля выписаны 510 (в Хубэе 298).

Число жертв за это период только росло: за 3 февраля от заболевания скончались 64 человека, все в провинции Хубэй, 4 февраля - 65, все в Хубэе, 5 февраля - 73, в Хубэе и по одному в Тяньцзине, провинциях Хэйлунцзян и Гуйчжоу, 6 февраля 73, из них в Хубэе 69, по одному человеку скончались в провинциях Гуандун, Хэнань, Хайнань, Цзилинь, 7 февраля - 86, из них в Хубэе 81, двое в провинции Хэйлунцзян, по одному в Пекине, в провинциях Хэнань и Ганьсу.

При этом озабоченность вызывает стремительный рост числа тяжелобольных, если за 3 февраля по всей стране зарегистрировали 492 новых тяжелобольных (в Хубэе 442), а 4 февраля эта цифра составила 431 (Хубэй 377), то с 5 февраля динамика явно пошла вверх - 640 (Хубэй 564), 6 февраля 962 (Хубэй 918), а за 7 февраля зарегистрировали уже 1280 (Хубэй 1193).

Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Более 190 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.