В ереванской основной школе номер 8 имени Александра Пушкина более 10 учеников заболели гриппом A H1N1, называемым в народе "свиным гриппом", передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Директор школы Наталья Степанян в беседе с журналистами отметила, что подтвержденных случаев гриппа больше 10, просто не все родители еще принесли справки в школу.

В первой смене в этой школе учатся 1500 учеников, из которых 452 сегодня отсутствуют. Во второй смене 360 учеников, но поскольку занятия второй смены еще не начались, пока неизвестно, сколько из них придут на занятия.

Интересно, что больше всего заболевших в 3, 7 и 9 классах.

"Есть классы, где нет ни одного случая, а есть такие, где сразу 4-5 заболевших. Но больше всего детей заболели в 3, 7 и 9 классах", - сказала директор.

По данным минздрава Армении, с начала сезона в Армении провели 740 исследований биологических образцов пациентов, в результате у 18.5% обнаружили грипп A H1N1, у 5.5% - грипп типа Б, в 24.7% случаев - вирусы ОРВИ, в том числе риновирусы, аденовирусы, респираторно-синцитиальные вирусы и другие.