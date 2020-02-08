На юге Казахстана в результате стычек и массовой драки в нескольких населенных пунктах Жамбылской области погибло восемь человек, 47 пострадали, сообщает глава МВД, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Ранее глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил свои соболезнования родным и близким погибших. По словам лидера страны, сложившейся ситуацией "воспользовались провокаторы".

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