https://news.day.az/world/1201033.html Массовая драка в Казахстане: есть погибшие, много раненых - ВИДЕО
Массовая драка в Казахстане: есть погибшие, много раненых - ВИДЕО
На юге Казахстана в результате стычек и массовой драки в нескольких населенных пунктах Жамбылской области погибло восемь человек, 47 пострадали, сообщает глава МВД, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Ранее глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил свои соболезнования родным и близким погибших. По словам лидера страны, сложившейся ситуацией "воспользовались провокаторы".
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