До 27 тысяч иностранных террористов находятся в Сирии и Ираке, заявил замгенсека ООН, глава контртеррористического управления организации Владимир Воронков, выступая в Совбезе, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, террористическая организация "Исламское государство" лишилось своего оплота в Сирии в марте 2019 года и столкнулось со сменой руководства после гибели Абу Бакра аль-Багдади в октябре. Но эта группировка, по словам дипломата, все еще составляет ядро транснациональной террористической угрозы.

"Мы должны оставаться бдительными и быть едиными в борьбе с этим злом. "ИГ" продолжало свои попытки возродиться и восстановить свой потенциал проведения комплексных международных операций. Региональные ячейки "ИГ" продолжают придерживаться стратегии закрепления в зонах конфликтов, используя местные проблемы", - сказал Воронков.

"Ожидается, что из-за высокой численности иностранных террористов-боевиков, которые переместились в Ирак и Сирию, они продолжат представлять угрозу в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе", - подчеркнул он.

По его словам, "их численность достигает цифры от 20 тысяч до 27 тысяч человек".