Число заболевших новым типом коронавируса в Объединенных Арабских Эмиратах - единственной страны Персидского залива, куда добралась пневмония, - возросло до семи человек, заболевание обнаружено у двух граждан Китая и Филиппин, сообщило в субботу Эмиратское госагентство новостей WAM, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Еще у двух человек из Китая и Филиппин в Объединенных Арабских Эмиратах выявлен коронавирус, таким образом, общее число заболевших на территории ОАЭ с начала вспышки коронавируса достигло семи человек", - отметило агентство.

На начало февраля власти ОАЭ обнаружили вирус у пяти китайцев, причем четверо из них оказались членами одной семьи. Министерство здравоохранения и профилактики заболеваний ОАЭ объявило, что состояние заболевших стабильное, и все они находятся под медицинским контролем.