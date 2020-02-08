Специалисты NASA, расследующие причины неполадок при пуске корабля Starliner, обнаружили серьезные ошибки в ПО корабля, разработанного компанией Boeing. Об этом сообщает в пятницу газета The Washington Post со ссылкой на специалистов агентства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает издание, компания сейчас проверяет миллион строчек кода компьютерных систем челнока, сколько это займет времени - неизвестно.

По мнению главы департамента исследований человека NASA Дуга Ловерро, пока неясно, может ли существовать связь между проблемами с ПО корабля и катастрофами двух Boeing 737 MAX, которые унесли жизни 346 человек. Однако, по его словам, есть реальные нарушения в "мозгу" корабля.

"Мы не знаем, сколько ошибок сейчас в программном обеспечении. Возможно две, а возможно и много сотен, - сказал он. - Дело в том, что эта сфера промышленности очень плохо справляется с [разработкой] ПО".

Новый американский корабль Starliner, разработанный Boeing, имеет массу 13 тонн. Он рассчитан на экипаж из семи человек и способен в течение 60 часов осуществлять автономный полет.