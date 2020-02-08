Новые кадры с места стычек и драки в Казахстане, где погибли 8 человек - ВИДЕО
В стычках и массовой драке на юге Казахстана, по данным МВД, погибли 8 человек, еще 40 пострадали.
На портале "Радио Азаттык" опубликованы кадры последствий беспорядков, произошедших в селе Масанчи Жамбылской области накануне, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
На фото видно, что большое количество домов полностью уничтожены огнем, сгорели кафе и магазины. На улицах патрулируют силовики.
По словам главы республиканского МВД Ерлана Тургумбаева, после конфликта задержаны 47 человек, они доставлены в отдел полиции. У участников беспорядков изъяты два охотничьих ружья.
Министр рассказал, что конфликт начался на окраине села, там собрались около 70 агрессивно настроенных местных жителей.
"Одновременно провокаторы и очевидцы конфликта снимали происходящее и через мессенджеры и социальные сети призывали граждан к противозаконным действиям. Это привело к эскалации конфликта", - сообщил глава МВД, добавив, что из соседних населенных пунктов к месту стычек прибыли еще около 300 человек.
Участники драки оказывали сопротивление правоохранителям, применили камни, оружие и металлические предметы. Ведется расследование по статьям "Убийство" и "Организация и участие в массовых беспорядках".
Ранее лидер республики Касым-Жомар Токаев заявил, ситуацию под контроль взяла полиция и Национальная гвардия. Он назвал организаторов группой драки провокаторами и выразил свои соболезнования родным и близким погибших.
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