В стычках и массовой драке на юге Казахстана, по данным МВД, погибли 8 человек, еще 40 пострадали.

На портале "Радио Азаттык" опубликованы кадры последствий беспорядков, произошедших в селе Масанчи Жамбылской области накануне, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На фото видно, что большое количество домов полностью уничтожены огнем, сгорели кафе и магазины. На улицах патрулируют силовики.

По словам главы республиканского МВД Ерлана Тургумбаева, после конфликта задержаны 47 человек, они доставлены в отдел полиции. У участников беспорядков изъяты два охотничьих ружья.

Министр рассказал, что конфликт начался на окраине села, там собрались около 70 агрессивно настроенных местных жителей.

"Одновременно провокаторы и очевидцы конфликта снимали происходящее и через мессенджеры и социальные сети призывали граждан к противозаконным действиям. Это привело к эскалации конфликта", - сообщил глава МВД, добавив, что из соседних населенных пунктов к месту стычек прибыли еще около 300 человек.

Участники драки оказывали сопротивление правоохранителям, применили камни, оружие и металлические предметы. Ведется расследование по статьям "Убийство" и "Организация и участие в массовых беспорядках".

Ранее лидер республики Касым-Жомар Токаев заявил, ситуацию под контроль взяла полиция и Национальная гвардия. Он назвал организаторов группой драки провокаторами и выразил свои соболезнования родным и близким погибших.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.