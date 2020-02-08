Хакерская группировка взломала два официальных аккаунта социальной сети Facebook в сервисе микроблогов Twitter, сообщает издание Politico со ссылкой на официального представителя американской компании Twitter, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В пятницу вечером по местному времени в официальном аккаунте Facebook и его приложения Messenger появилось обращение от группировки OurMine, в котором говорилось, что "даже Facebook уязвим для хакерских атак, но по крайней мере их система безопасности лучше, чем у Twitter". Сообщение быстро было удалено.

"Несколько наших корпоративных аккаунтов на короткое время были взломаны, но мы восстановили контроль и доступ к ним", - сообщил Facebook в своем официальном Twitter-аккаунте.

Официальный представитель Twitter подтвердил изданию, что аккаунты Facebook "были взломаны через стороннюю платформу". Как сообщает телеканал NBC, ответственность за взлом взяла на себя саудовская хакерская группировка OurMine, которая также продвигает свои услуги по обеспечению информационной безопасности.