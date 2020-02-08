Китайские авиакомпании проведут массовые сокращения и уволят более сотни российских пилотов. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к летному составу одной из авиакомпаний, передает Day.Az.

"Китайская Hainan Airlines планирует уволить более 100 российских пилотов, еще около 10 - China Southern Airlines", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что речь идет о "вынужденном простое без выплат" и о досрочном расторжении контрактов. При этом китайские авиаперевозчики увольняют не только пилотов из России, но и других иностранцев, работающих в экипажах самолетов.

По версии руководителя кадрового центра компании "Авиаперсонал" Анны Ермилиной, сокращение пилотов связано с простоем самолетов Boeing 737 MAX. Hainan Airlines приостановила полеты 11 этих моделей лайнеров, CSA - 24 самолетов. Полеты Boeing 737 MAX были запрещены по всему миру после двух авиакатастроф, в которых погибли 346 человек. Причиной аварий были признаны технические недостатки модели.

"Авиакомпании из Китая активно нанимали зарубежных пилотов для работы на Boeing 737 MAX из-за недостатка своих специалистов", - добавила Ермилина.

Комментарий авиакомпаний Hainan Airlines и China Southern Airlines агентству получить пока не удалось.