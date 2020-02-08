Пять новых случаев заражения новым коронавирусом подтверждены на территории Франции. Об этом сообщила в субботу министр социальных дел и здравоохранения республики Аньес Бюзен, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Пять новых случаев заражения этим вирусом зафиксированы во Франции", - сказала она, добавив, что речь идет о четырех взрослых и одном ребенке. Таким образом, число заразившихся выросло до 11.

Ранее власти сообщали о шести случаях заражения новым типом коронавируса.