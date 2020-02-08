Американский биохимик Стэнли Коэн, получивший в 1986 году Нобелевскую премию по медицине, скончался в американском городе Нэшвилл в возрасте 97 лет, сообщает частный университет Vanderbilt University, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Стэнли Коэн, легендарный биохимик из университета Vanderbilt University, награжденный Нобелевской премией за открытие эпидермального фактора роста и его рецептора, скончался в Нэшвилле 5 февраля. Коэну, заслуженному и почетному профессору биохимии, было 97 лет", - говорится в заявлении университета.

Как сообщает местная газета Tennessean, ученый ушел из жизни тихо рядом с супругой. У него осталась жена, трое детей и двое внуков.

Коэн родился в Нью-Йорке в 1922 году в семье еврейских эмигрантов из России. В 1943 году он окончил Бруклинский колледж, где специализировался по химии и биологии, и через год получил диплом магистра в области зоологии. В 1948 году ученый получил докторскую степень по биохимии в Мичиганском университете. В 1986 году Коэн вместе с бывшей коллегой Ритой Леви-Монтальчини стал лауреатом Нобелевской премии. Как отмечает университет, их исследования "послужили толчком для разработки многих лекарственных препаратов для борьбы с раком". Как отмечает газета New York Times, исследования Коэна и открытие веществ, которые "стимулируют и помогают регулировать клеточный рост", "значительно расширили научное понимание рака, деменции и других болезней".