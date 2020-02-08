Санкции США принесли пользу Ирану, поскольку помогли ему укрепить войска и открыли новые возможности, заявил верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи на встрече с военными в Тегеране. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, наложенные американцами после исламской революции 1979 года ограничения не достигли своей цели - помешать стране иметь сильные Военно-воздушные силы. "Взгляните на нас сейчас. Мы даже строим самолеты. Мы превратили их давление в возможности", - отметил аятолла.

Хаменеи добавил, что санкции США - преступный акт, однако они помогают Ирану. В частности, страна таким образом может преодолеть зависимость экономики от экспорта нефти.

Он также заявил, что Иран не представляет угрозы для других государств и лишь обеспечивает свою безопасность. "Заговоры [врагов] против иранской нации обречены на провал", - подчеркнул аятолла.

5 февраля верховный лидер Ирана заявлял, что палестинцы должны начать войну против Израиля, объявив джихад из-за американской "сделки века" по урегулированию конфликта между странами.

Отношения между США и Ираном в очередной раз накалились после убийства американскими военными генерала элитного иранского спецподразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани 3 января в Багдаде. В ночь на 8 января несколько американских военных объектов на территории Ирака были атакованы КСИР. После этого президент США Дональд Трамп объявил о введении новых санкций в отношении Тегерана.

В 2018 году США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки с Ираном и ввели против страны экономические санкции.