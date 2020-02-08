Президент США Дональд Трамп обвинил спикера нижней палаты Конгресса и сторонницу импичмента Нэнси Пелоси, разорвавшую текст его речи, в нарушении закона. Об этом в субботу сообщает The Hill, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"То, что она сделала, - незаконно. Она совершила преступление", - заключил американский лидер, добавив, что считает поступок политика ужасным. По его мнению, таким образом спикер выразила неуважение ко всей стране.

Трамп объяснил, что речь президента - это официальный документ, в связи с чем уничтожать его нельзя. При этом юристы отмечают, что Пелоси не совершала никакого преступления, так как разорвала не оригинал текста речи, а всего лишь копию. Отмечается, что закон не запрещает это делать.

Накануне американский лидер высмеял конгрессвумен, опубликовав видео в своем Twitter. Ролик, подписанный "сильные истории американцев, которые разорвала Пелоси", рассказывает о достижениях правительства США в социальной сфере. Среди них - помощь больным детям, гранты на обучение, поддержка героев войны.

Запись Трампа стала ответом на поступок Пелоси, разорвавшей его речь с ежегодным обращением "О положении страны" в Конгрессе США 5 февраля. Комментируя произошедшее журналистам, спикер заявила, что это было "обходительно, учитывая имеющиеся альтернативы".

В сентябре прошлого года демократы Палаты представителей инициировали в отношении Трампа процедуру импичмента, Пелоси выступила одним из главных ее сторонников.