Число заразившихся смертельным китайским коронавирусом возросло до почти 35 тысяч человек. Об этом свидетельствуют мониторинговые данные проекта университета Джонса Хопкинса, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В общей сложности к настоящему времени оказались заражены 34 939 человек, из них лишь чуть более 300 - за пределами материкового Китая. Подавляющее большинство случаев - 25 тысяч - зафиксировано в провинции Хубэй, где впервые и выявили новый коронавирус 2019-nCoV.

В то же время погибли уже 725 заболевших, в том числе гражданка США. Вылечились же более 2,2 тысячи человек.

7 февраля власти Китая объяснили "производственной травмой" смерть офтальмолога Ли Вэньляна, который был в числе первых медиков, сообщивших о вспышке вируса в конце 2019 года. Тогда врачей заставили подписать обязательства не раскрывать дальнейшую информацию о вирусе.

Первые заболевшие появились в китайском Ухане в декабре 2019-го. С тех пор помимо КНР случаи выявлены более чем в 20 странах. ВОЗ уже признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения. Специалисты не исключают, что она перерастет в пандемию.