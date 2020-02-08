Число заразившихся коронавирусом возросло до почти 35 тысяч человек
Число заразившихся смертельным китайским коронавирусом возросло до почти 35 тысяч человек. Об этом свидетельствуют мониторинговые данные проекта университета Джонса Хопкинса, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В общей сложности к настоящему времени оказались заражены 34 939 человек, из них лишь чуть более 300 - за пределами материкового Китая. Подавляющее большинство случаев - 25 тысяч - зафиксировано в провинции Хубэй, где впервые и выявили новый коронавирус 2019-nCoV.
В то же время погибли уже 725 заболевших, в том числе гражданка США. Вылечились же более 2,2 тысячи человек.
7 февраля власти Китая объяснили "производственной травмой" смерть офтальмолога Ли Вэньляна, который был в числе первых медиков, сообщивших о вспышке вируса в конце 2019 года. Тогда врачей заставили подписать обязательства не раскрывать дальнейшую информацию о вирусе.
Первые заболевшие появились в китайском Ухане в декабре 2019-го. С тех пор помимо КНР случаи выявлены более чем в 20 странах. ВОЗ уже признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения. Специалисты не исключают, что она перерастет в пандемию.
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