Британский принц Гарри и его супруга, американская актриса Меган Маркл, появились на публике впервые после сложения полномочий старших членов королевской семьи Великобритании. Это произошло на конференции по альтернативным инвестициям в Майами-Бич, организованной одним из крупных банков, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Супруги стали ключевыми спикерами на конференции: вначале слово было предоставлено Меган, которая, сказав несколько слов о своем муже, представила публике Гарри. В своем выступлении принц говорил о психическом здоровье и собственной детской травме.

По данным источника издания Page Six, принц рассказал, в частности, что в последние три года проходил курс лечения у психотерапевта, чтобы справиться с травмой после потери своей матери - принцессы Дианы, погибшей в автокатастрофе в 1997 году. По словам Гарри, решение о сложении полномочий старших членов королевской семьи было очень трудным для него и Меган, однако он не сожалеет о нем, так как хочет защитить свою семью. По словам принца, он не хочет, чтобы Меган и их сын Арчи прошли через то, через что прошел в детстве он сам.

По словам одного из источников, Гарри и его супруга прилетели на мероприятие на частном самолете и предположительно остановились в особняке близкой подруги Меган Маркл - теннисистки Серены Уильямс - в близлежащем Палм-Бич. Предполагается, что выступление Гарри и Меган на конференции было платным. По оценке британского эксперта в сфере брендинга Марка Борковски, супруги могли получить за него как минимум 500 тысяч долларов, не считая оплаты расходов, включая перелет.

8 января этого года принц Гарри и его жена Меган объявили, что хотят отказаться от положенных им по статусу финансовых привилегий и зарабатывать самостоятельно, продолжая выполнять обязанности членов королевской семьи. Также они сообщили, что намерены жить в Великобритании и Северной Америке.